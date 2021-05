Biographie de Iskander

Iskander baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance, grâce à son papa, organisateur de concerts.



A l’âge de 7 ans, il monte sur scène avec Manu Chao et a un véritable déclic : il veut faire de la scène.



Il entre alors au Conservatoire de musique d’Angoulême et monte son propre groupe, avec lequel il se produit dans de nombreux événements de sa région (scènes ouvertes, fêtes de la musique, gala…)



The Voice Kids sera, pour Iskander, sa 1ère scène sans son groupe.

D’une énergie débordante, il considère cette expérience comme un « gros concert », qu’il n’aurait refusé « pour rien au monde ».

Equipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Feeling good" (Nina Simone)

Titre interprété lors des battles face à Nina et Lou : "Still loving you" (Scorpions)



Lou remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Iskander.