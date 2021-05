Biographie de Ismaël

ISMAËL - 11 ANS - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93)

Ismaël chante avant même de savoir parler. Sa passion pour la musique lui vient de sa maman, chanteuse dans une chorale. Dès son entrée en maternelle, il intègre lui aussi une chorale. Depuis, toujours encouragé par sa maman, le jeune garçon n’a jamais cessé de chanter. Influencé par la soul: Whitney Houston, Beyoncé, il sait qu’il veut en faire son métier.

En participant à The Voice Kids, Ismaël a l’impression de faire un grand pas vers son rêve: devenir chanteur.

Sur la scène des Auditions à l’Aveugle, ce collégien de 11 ans choisit d’interpréter un titre d’Etta James « At Last », pour révéler au plus grand nombre le « soul man » qui sommeille en lui.