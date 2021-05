Biographie de Ismail

Ismail, 24 ans de Paris (75)





C’est grâce à sa maman qu’Ismail découvre la musique. En l’entendant chanter, il prend conscience que la musique est un moyen de faire passer des émotions.

Le jeune garçon commence alors à chanter et intègre une chorale de gospel et un groupe de rock amateur. Quelques années plus tard, il décide également d’apprendre la guitare.



Ce soir, Ismail chante pour rendre hommage à sa maman. Il veut lui faire parvenir les mêmes émotions qu’il a ressenti lorsqu’il était petit.





A son audition à l'aveugle, Ismail interprète « Unintended» - Muse

Pour les KO Ismail interprète Les moulins de mon cœur (Michel Legrand)

Malheureusement, Ismail ne sera pas sélectionné pour les Battles