Très fêtard et vanneur, David est très solaire et toujours de bonne humeur. Marqué par une scolarité chaotique, la cuisine est le seul endroit où il parvient à se canaliser et à rester concentré.

Lorsqu'un jour, il se retrouve en binôme en cuisine avec Deva Syed, une élève de deuxième année, qui est aux antipodes de sa personnalité, David retrouve le sourire. Il est depuis en couple avec la jeune femme.

David essuie de lourds problèmes d’alcool…