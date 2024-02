Salomé Dekens est orpheline. Elle a grandi en foyer avec Maya Dubois et Léonard Sebbah. Elle fait partie des meilleurs éléments de l’Institut Auguste Armand. Douce, à l’écoute et créative, elle est un pilier à elle seule des étudiants en deuxième année de Master. Liée d’amitié à Anaïs Grimbert, elle est amoureuse et en couple avec Gaëtan Rivière.