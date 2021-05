Biographie de Jacob

Jacob rejoint l'équipe de Jenifer.

Jacob a commencé à chanter à l'âge de 4 ans en regardant des films d’Elvis Presley avec son père. Issu d’une famille d’artistes, c’est à l’âge de 8 ans qu’il fait la première partie de la tournée de la chanteuse Québécoise, Giorgia Fumanti. A 9 ans, il sort son 1er album « Partir pour les étoiles ».

Ce multi-instrumentiste, (il joue de la guitare, du piano, de la basse, de la trompette et du saxo), pratique également le hip-hop. Jacob aime la scène et c’est là qu’il s’y sent le mieux.

En participant à The Voice Kids, il veut réaliser son rêve : lancer sa carrière en France.