Biographie de Jacques Rivet

31 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "J'envoie valser", Zazie

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE INDIGO : "Let's Dance" (David Bowie)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Le Métèque" (Georges Moustaki)



Jacques découvre le chant grâce à son professeur de musique au collège. Attiré par le classique, il intègre le conservatoire, à l'âge de 12 ans. En sortant du lycée, le jeune homme fait ses premières scènes et part en tournée avec différents groupes de reggae et de rock.

Tout en alternant différents emplois, Jacques continue le chant, en jouant sur de nombreuses scènes parisiennes, alliant sa voix grave à des influences soul. Auteur compositeur, le jeune parisien veut développer son univers et commence l'improvisation vocale, accompagné de plusieurs musiciens.



The Voice est la première audition de Jacques. De nature introverti, il espère que cette expérience le rendra plus confiant. En interprétant " J'envoie valser " de Zazie, il souhaite surprendre les coachs par sa différence et aller le plus loin possible dans l'aventure.