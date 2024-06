De 2004 à 2012, James Denton s'est fait mondialement connaitre en jouant le mystérieux homme à tout faire, Mike Delfino, dans la très célèbre série « Desperate Housewives».

James Denton a récemment retrouvé Catherine Bell de « Good Witch » pour le téléfilm de Noël « Christmas on Cherry Lane ».

Avant cela, il a été producteur exécutif et a joué dans le film « a Kiss before christmas ». Dans ce dernier, qui a été l'un des films de noël les plus populaires sur la chaîne de télévision américaine Hallmark en 2021, il a retrouvé sa partenaire de « Desperate Housewives », Teri Hatcher.

James Denton a dernièrement terminé son rôle de "Dr. Sam Radford " dans la série considérée comme étant la plus populaire de la chaine Hallmark : « Good Witch », série dans laquelle il a joué aux côtés de Catherine Bell, de 2015 à 2021.

Au cours de l'été de 2016, il a été le producteur exécutif et a joué dans le film " For Love & Honor », qui a connu un succès remarquable, aux côtés de son fils, Sheppard Denton. (Hallmark)

Précédemment en 2016, l'année de James Danton a été marquée par les retrouvailles avec une ancienne connaissance de « Desperate Housewives » : Eva Longoria, ainsi qu'avec le créateur de la série, Marc Cherry, dans la nouvelle série « Devious Maids », pour Lifetime Television.

Avant de rejoindre « Desperate Housewives », James Denton participait déjà à des succès hollywoodiens tels que « That old feeling », réalisé par Carl Reiner, « Face off », réalisé par John Woo, et « Primary colors » réalisé par Mike Nichols, lauréat d'un oscar.

En 1997, James Denton a décroché le rôle de l'étrange sociopathe "Mr. Lyle" dans la série à succès de NBC, « The Pretender ».

Originaire de Nashville, où il a d'abord fréquenté l'université grâce à une bourse de basket-ball, ce n'est qu'à l'âge de 28 ans, qu'il a été piqué par le virus de la comédie !

Depuis, James Denton n'a jamais perdu son rêve de vue : du Tennessee, en passant par la Caroline du Nord, avant de s'envoler pour Chicago, il a tout risqué afin de devenir un acteur professionnel.