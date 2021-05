Biographie de Jat

Les JAT, pour «Just Another Trio», est né il y a 2 ans de la rencontre d’Annabelle, Ayelya et Sarah. Les trois chanteuses, à la fois influencées par le même style musical Hip/Hop/R’n’B des années 90 et issues de la même formation en chorale, trouvent rapidement la bonne harmonie et décident de se lancer en trio. Ensemble, elles reprennent des classiques. Pour leur audition à l’aveugle, elles interprètent «La Boulette» de Diam’s, un véritable hymne de leur génération.

Cette scène, Ayelya et Annabelle la connaissent puisqu’elles ont respectivement tenté leur chance en solo, en saison 3 et 4, sans véritable succès. Aujourd’hui, elles se présentent à trois, persuadées que l’union fait la force et qu’elles peuvent aller plus loin dans l’aventure.



Auditions à l’aveugle :

La boulette – Diam’s