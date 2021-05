Biographie de Jay

Jay - 35 ans - PARIS (75)



Jay se définit comme une esthète. Son éducation dans un milieu privilégié lui a donné le goût du luxe et des belles choses : « J'ai un œil habitué à la qualité ». Passionnée d’art, elle se découvre une passion pour les fleurs après plusieurs années d’architecture d’intérieur. Jay n’a pas peur des « contradictions » et le revendique : « sociable mais sauvage, sérieuse mais décalée, chic mais roots ».

FORMATION / PARCOURS

Sortie des Beaux-Arts, Jay évolue vers le design. Puis elle s’essaye au stylisme, sera un temps chef de projet dans la musique, puis dessinatrice à Sydney… 10 ans plus tard, elle revient au design. Elle travaille alors à Shanghai et crée des objets pour « ramener la nature dans l’habitat » ce qui l’amène à s’intéresser aux fleurs. Aujourd’hui, elle suit une formation pour devenir « floral designer ».

SON UNIVERS

Jay est ultra-pointue et perfectionniste dans tout ce qu’elle touche. Elle se définit comme avant-gardiste et aime étonner. Sa force réside dans son « sens du beau ».

ENJEU PERSO

Jay souhaite ouvrir un « workshop » dans une serre naturelle avec des « chercheurs, des ingénieurs et du public ». Dans le concours, elle n’a peur de rien : « Si tu me demandes un truc de fou, je ne dors pas jour et nuit mais je te le fais ! »

Jay veut se faire un nom dans le design floral.