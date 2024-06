Jean, 26 ans

Charpentier, Calvados (14)





A 14 ans Jean a découvert le métier de charpentier. Passé chez les Compagnons du Devoir, il a appris les techniques ancestrales et les applique aujourd’hui au quotidien.

Papa d’un petit garçon de 2 ans, Jean, qui n’a que 26 ans, veut prendre un grand bol d’oxygène, pour revenir plus fort.

Conscient de ses qualités physiques et mentales, il veut aller loin, sans se trahir.

Ce Normand vise les poteaux !