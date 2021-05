Biographie de Jean-Luc Reichmann





Ma devise : " Pour faire tomber le fruit, il faut secouer l'arbre "



Fonction : Animateur

Date de naissance : 2 novembre

Mes qualités : Exclusif

Mon petit défaut : Exclusif

Mes hobbies : les enfants et la nature dans tous ses états.

Mon signe astro : Scorpion

Ce que je regarde à la TV : le sport (y'a que ça qui me détend)









Ma Bio express :

Pionnier de la radio libre à Toulouse, il débute le 2 mai 1981 sur RDC. Puis sous le pseudonyme de "Boogie Chou", il anime des jeux radiophoniques pour Radio Cambos puis il prend les reines du premier Morning 6h/9h d'NRJ Toulouse. Des radios locales, Jean-Luc passera au micro des radios nationales telles que RFM, Europe 1, RMC, RTL puis en 2005 il revient à ses 1ères amours RFM pour animer la matinale jusqu'en juin 2008.



Parallèlement à la radio, il multiplie les voix off : de la fiction Tribunal aux Guignols en passant par l'inoubliable : N'oubliez pas votre brosse à dents (SADAN !). Dans les années 1990, Jean-Luc devient une voix incontournable de nombreuses publicités, dont les bandes annonces de TF1 pendant plus 10 ans. Il a également prêté sa voix pour les émissions : Que le meilleur gagne, Vous ne rêvez pas !, La piste de Xapatan et Motus ainsi qu'à la série de jeux vidéo FIFA ou Porco Rosso, le film d'animation de Miyasaki avec Jean Reno.

Entre temps de 1989 à 1994, il chante, danse et joue la comédie dans Les précieuses ridicules de Molière, une comédie musicale rock.



En 1995, c'est en faisant rire la responsable des programmes de France Télévisions, qu'il passe le casting pour les Z'amours. Dès l'été 1995, la présentation de 10 primes time du Trophée Campus lui est confiée.

Les années suivantes, Jean Luc animera en plus de son émission quotidienne les prime de : Quand la musique est bonne, Jeux sans frontières, Les Forges du désert, Fallait y penser ! et Qui est qui Spéciale prime time.



En 2000, alors que sa côte de popularité ne cesse d'augmenter, il décide de laisser tomber les Z'amours pour essayer de créer son propre jeu. Etienne Mougeotte accepte le concept qui lui permet de créer son jeu divertissement 100% français : Attention à la marche !

Après 10 années de succès, Attention à la Marche laisse la place aux 12 coups de Midi qui retentissent depuis le 28 Juin 2010, 7 jours sur 7 !

Son humour, son côté humain et proche des gens lui vaut d'être consacré régulièrement l'animateur préféré des français.

Depuis 1995 à aujourd'hui Jean-Luc accompagne les Français à l'heure du déjeuner tous les midis. En plus des prime time d'Attention à la marche et des 12 coups de Midi, il présente sur TF1 : La soirée Sauvage, Phénoménal et Identity.

Passionné par le jeu d'acteur, Jean-Luc est resté membre de la Ligue d'improvisation française pendant 15 ans. Suite au succès de son premier téléfilm Le monde est petit, Jean-Luc a interprété un vétérinaire hors pair dans 3 épisodes de Victor Sauvage.



En 2010, il remonte sur les planches et triomphe dans Personne n'est Parfait aux côtés de Corine Touzet au théâtre des Variétés puis Véronique Jannot aux Bouffes Parisiens : 200 représentations à guichets fermés, plus de 100 000 téléspectateurs, Personne n'est Parfait mis en scène par Alain Sachs, diffusée en direct le 18 Mars 2012, sur TMC, établit un record d'audience historique sur la TNT avec 2 millions de téléspectateurs. En 2013, il est à la base de la fiction Léo Mattéï diffusée sur TF1 où il interpréte un commandant de la brigade des mineurs.