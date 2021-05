Biographie de Jean-Marc Généreux

Vous êtes un juge historique de «Danse avec les stars», comment abordez-vous cette neuvième saison ?

Après huit saisons mémorables, je souhaite que la compétition soit au cœur de cette saison ! Même si je suis conscient que des liens peuvent se créer entre les célébrités, je souhaite qu’elles mettent de côté leur amitié lorsqu’elles danseront. Le casting est très prometteur. La compétition s’annonce intense. Par ailleurs, je suis ravi de l’arrivée de Camille Combal à la présentation de l’émission. Nous allons prendre une autre direction et je suis persuadé qu’il se démarquera par sa personnalité, sa fougue et son énergie. J’adore ce mec, son talent est gigantesque. Quant à Karine Ferri, elle a vécu toutes les étapes du programme, elle est parfaite pour ce poste. Avec Camille, ils formeront un partenariat sucré salé !



Vous prenez place au sein d’un jury différent. Quel regard portez-vous sur l’arrivée de Patrick Dupond et Shy’m à vos côtés ?

Je suis très heureux parce que, Chris Marques et moi, nous allons retrouver notre copine ! Shy’m est la beauté et l’intelligence incarnées. Elle a une opinion pertinente puisqu’elle a vécu et gagné le programme. C’est un agent secret, elle sait ce que les célébrités ressentent. Concernant Patrick Dupond, on ne pouvait pas viser plus haut : on est dans les étoiles, au firmament de la danse ! Il a marqué la France par son talent. C’est un guerrier de la danse. Je ne connais pas son niveau d’exigence mais je l’imagine élevé.



Qu’attendez-vous des stars ?

Je veux être ébloui par leur engagement, qu’elles se dépassent. La finale de l’année dernière était à couper le souffle, et je ne veux pas le reprendre ! Les célébrités n’ont pas le choix, elles doivent se battre pour garder leur place. J’attends de voir des rires… mais aussi des larmes. Car Danse avec les stars rime avec émotion. Et ça… j’achète !