Biographie de Jean-Marc Généreux

Champion du monde en dix danses,Jean-Marc Généreux partage depuis cinq ans sa passion avec le public français à travers «Danse avec les stars». Le juge dynamique aux critiques pertinentes s’apprête à faire le show avec autant, si ce n’est plus d’énergie que les saisons précédentes...



Quelles sont vos attentes vis-à-vis des stars ?



Au cours des cinq saisons précédentes, j’ai été impressionné par l’évolution exponentielle des compétiteurs, mais aussi des danseurs professionnels. Alors aujourd’hui, forcément, je m’attends à plus grand, plus haut, plus fort ! Au démarrage de l’émission, les artistes sont égaux, et même s’ils n’ont pas d’expérience de la danse de salon, ils ont tous du potentiel. Leur évolution, leur engagement dans l’aventure et le nombre d’ampoules aux pieds feront toute la différence ! Je suis autant excité que le public à l’idée de découvrir les nouveautés du programme. TF1 Production et la BBC Worldwide France ont encore déniché un casting de folie. J’espère que les personnalités seront aussi touchantes, engagées et déterminées que lors des saisons précédentes.





Cette année, le jury est exclusivement composé de professionnels de la danse ...



Ce n’est pas forcément le cas dans les autres pays où le format est diffusé. Avec l’arrivée de Fauve dans le jury, cette édition promet d’être très particulière. Nous avons pris l’habitude de la voir devant nous, mais il sera très facile de s’habituer à la retrouver à nos côtés. Elle est très attachante et mérite largement sa place. Ses fans découvriront une nouvelle personne, capable de juger et donner son ressenti sur des performances grâce à son expérience et sa passion pour cet art.