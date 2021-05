Biographie de Jean-Pierre Foucault

1995 / 2000 : présentateur de l'émission mensuelle "Les Années Tubes" sur TF1 (20h50)

1995 (25/11) : présentateur de l'émission "Les Années Rire" sur TF1 (20h50)

1995 (23/12 & 30/12) : co-présentateur (avec Fabrice, Nathalie Simon, Olivier Chiabodo) du jeu hebdomadaire "Intervilles sur Glace" sur TF1 (20h50)

1995 (27/12) : présentateur de l'émission spéciale "Les Années Soleil" sur TF1 (20h50)

1996 (06/01) : présentateur de l'émission spéciale "Les Années 60" sur TF1 (20h50)

1996 (Mars) : Président de l'Association Olympique de Marseille

1996 (3/07 -> 6/09) : co-présentateur (avec Fabrice, Nathalie Simon, Olivier Chiabodo) du jeu hebdomadaire " INTERVILLES 96 " sur TF1 (20h50)

1996 (02/09) : co-présentateur (avec Léon Orlandi) de l'émission quotidienne "Cash-Cache" sur RMC (du lundi au vendredi de 11h à 12h30) puis en Sept 1997 de 11h à 13h

1996 (27/09) : présentateur de l'émission spéciale "Sacrée Brigitte" sur TF1 (20h50)

1996 (29/11) : co-présentateur (avec Laëtitia Hallyday) de la soirée spéciale "Johnny Hallyday à Las Vegas" sur TF1 (20h50)

Depuis 1996 : présente Miss France

1997 (2/07 -> 05/09) : co-présentateur (avec Thierry Roland, Nathalie Simon, Olivier Chiabodo) du jeu hebdomadaire "INTERVILLES 97" sur TF1 (20h50)

1997 (27/09) : présentateur de l'émission spéciale "C'est du Lux" (consacrée à Guy Lux) sur TF1 (20h50)



1998 (depuis) : associé de la société Louvin & Co

1998 (07 -> 09) : co-présentateur (avec Julien Courbet) de jeu hebdomadaire "Intervilles 98" sur TF1 (20h50)

1998 / 1999 : animateur de l'émission quotidienne "Cette Année Là" sur M FM

1998 (24/12) : co-animateur (avec Nathalie Simon) de l'émission "En attendant le père Noël" sur TF1 (20h50)

1998 (31/12) : présentateur de l'émission "Une Année en Or" sur TF1 (20h50)

1999 (30/04) : présentateur de l'émission spéciale "C'est la même chanson" sur TF1 (20h50)

1999 (04/09) : co-présentateur (avec Nathalie Simon, Fabrice et Laurent Mariotte) du jeu "INTERVILLES spécial An 2000" sur TF1 et "5 Millions pour l'An 2000"

Depuis 2000 : présentateur du jeu "QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS" sur TF1 diffusé en access et en prime-time.

2001-2006 : présentateur du jeu quotidien "QUITTE OU DOUBLE" sur RTL (12h00/12h30) plus émissions spéciales "Pièces jaunes", "Foire de Paris", "La Malice"...

2001 (Sept. Oct.) : présentateur du talk-show "On vous aura prévenus" sur TF1 (22h30)

2001 : présentateur des émissions "Spécial Roméo et Juliette", "Toute la magie du monde", "Miss France" et "les Mandrakes"

2002 : présentateur de " La soirée des Sosies ", " Miss France "...

2003 (Jan -> Mai) : présentateur du jeu quotidien "ZONE ROUGE" sur TF1 (18h50)

2003-2007 : présentateur d'émissions spéciales : "Spéciale Claude François", "Retour Gagnant", "TOP 50, 50 Tubes de Légende", "Miss Europe", "Miss France", "Tubes de Légende", "Les Fans et les chansons d'abord", "Les Impostures", "Anniversaire Charles Aznavour", "Les duos de l'impossible", "Je suis une célébrité sortez-moi de là", "Daniel Balavoine : 20 ans déjà", "La Môme Piaf", "Les stars se dépassent pour Ela"...

Depuis 2006 : Anime "LA BONNE TOUCHE", tous les jours sur RTL de 11h30 à 12h30 avec Cyril Hanouna

En décembre 2007, il anime une émission spéciale consacrée aux 20 ans de Sacrée Soirée qui réunit près de 7 millions de téléspectateurs