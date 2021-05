Biographie de Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut est né à Amiens où il a fait toutes ses études avant de rejoindre l'École Supérieure de Journalisme de Lille.

En 1972, il entre à l'ORTF en tant que reporter et présentateur puis, en 1975, devient responsable et présentateur du 23h de TF1.

Une longue histoire commence avec la chaîne. De 1978 à 1980, il co-présente le journal de 13h avec Yves Mourousi. Édition qu'il retrouve en février 1988 et qu'il continue de présenter trente ans plus tard... Jean-Pierre Pernaut est le Directeur adjoint de l'Information et a été Administrateur du groupe TF1 pendant 20 ans. Le présentateur du 13h a plus d'une corde à son arc. En 1991, il crée l'émission "Combien ça coûte" qui reste à l'antenne jusqu'au 30 mai 2011. Tout comme l'émission "Le monde à l'envers" et depuis deux ans, il présente sur LCI l'émission "Au coeur des régions".

Passionné par la bonne bouffe et les régions, Jean-Pierre Pernaut a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet : Au coeur des régions (2006, édition Michel Lafon), La France des saveurs, La France en fête et l'almanach des régions depuis huit ans. Il est aussi passionné de course automobile.

Depuis 2003, avec son épouse et son fils Olivier, il participe à des compétitions automobiles : Fun cup, et Trophée Andros sur glace aux côtés d'Alain Prost. Il a d'ailleurs remporté la super-finale de ce Trophée en 2007/2008, et a terminé 3ème de la série "promotion" en 2008/2009.

Jean-Pierre Pernaut a été cinq fois récompensé par un Sept d'Or pour sa présentation du journal de 13h puis a également reçu en 1999, le prix Roland Dorgelès qui honore les professionnels de l'audiovisuel qui respectent le mieux la langue française.

Le petit mot de Jean-Pierre : "Rapidité, Rigueur, Reportages et Régions. Le JT de 13h , c'est l'actualité à travers la vie des gens et une partie magazine qui fait la part belle aux cultures et au patrimoine des régions. Nous y mettons toute notre passion". Depuis le 4 janvier 2021, Marie-Sophie Lacarrau succède à Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT de 13 h de TF1.

Vous retrouverez désormais Jean-Pierre sur Jean-Pierre Pernaut TV !