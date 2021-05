Biographie de Jeanfi Janssens

Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

Au départ, j’ai beaucoup hésité car je ne sais pas danser. Lorsque j’étais steward, j’ai pris des cours de tango en Argentine : une vraie catastrophe. J’ai fait tomber ma partenaire plusieurs fois ! Finalement, je me suis laissé tenter par l’aventure car certaines personnalités qui participent au programme ne savent pas danser non plus. Montrer la marge de progression de chacun, c’est la force du programme J’ai aussi envie que le public découvre une facette de moi qu’il ne connaît pas. Le programme m’attire, je le trouve beau. Ceux qui y participent sont bien mis en valeur et sont soutenus. Je sais que l’expérience sera difficile mais je suis convaincu que j’en sortirai grandi.





Quels sont vos atouts pour gagner ?

Ma condition physique est un vrai avantage et d’ailleurs, je m’entraîne beaucoup pour l’émission. Je comprends assez vite ce que l’on veut de moi et, grâce à mon expérience sur scène, je ne suis pas timide. J’appréhende un peu les shows en direct car je ne veux pas décevoir le public. Mais selon moi, le trac est très productif et j’en ferai ma force.





Qu’attendez-vous de votre partenaire ?



Nous devrons être de connivence. Il faut que je puisse me confier à ma partenaire, qu’elle soit à l’écoute. Pour bien danser, il est important de communiquer. Celle qui dansera avec moi devra être douce et ferme à la fois. Il ne faut pas qu’elle soit autoritaire parce que cela me bloque. Je dois me sentir à l’aise pour donner le meilleur de moi-même et qui sait, peut-être, remporter le trophée.