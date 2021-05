Biographie de Jeanne

Jeanne est une jeune fille très active.



Tantôt « princesse de la mode », tantôt « garçon manqué », elle est, en parallèle de sa scolarité, égérie de plusieurs marques pour enfants et pratique la boxe depuis toute petite.



Depuis 2 ans maintenant, cette « hypersensible », selon ses propres mots, trouve son équilibre grâce à la musique et à l’écriture.



Bien qu’elle prenne des cours de chant depuis 1 an, la jeune fille n’est jamais montée sur scène face à un public.



Pour Jeanne, The Voice Kids est un défi qu’elle se lance: monter pour la 1ère fois sur scène. Elle espère convaincre les coachs avec une chanson que lui a apprise sa grand-mère « La vie en rose » d’Edith Piaf.



Equipe : M Pokora



TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "La vie en rose" (Edith Piaf)



Titre interprété lors des battles face à Tamillia et Lauviah : "Four five seconds" (Rihanna / Kanye West / Paul McCartney)



Tamillia remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Jeanne.