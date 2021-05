Biographie de Jelena

Jelena, 23 ans « j’ai peur de l’abandon »

Jelena est célibataire depuis 365 jours. Elle est sexy, décomplexée et « folle ». La jeune femme se dit sulfureuse et aime bien séduire. Un vrai « don Juan » au féminin. Jelena est une séductrice et elle l’assume mais au final les hommes ne prennent pas le temps de l’a connaitre.

Aventures précédente : La Revanche des Ex, Les Marseillais Vs Le Reste du Monde