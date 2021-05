Biographie de Jenifer

Jenifer retrouve son fauteuil de coach de The Voice Kids pour la troisième saison en compagnie de Patrick Fiori et d'un petit nouveau : M. Pokora. Celle qui avait remporté la première saison avec Carla Georges et emmené Lisandro à la deuxième place lors de la saison 2 fera tout son possible pour que ses talents brillent jusqu'en finale !

Après avoir menée Carla à la victoire lors de la saison 1 de The Voice Kids, Jenifer est de nouveau coach dans The Voice Kids saison 2 au côté de Louis Bertignac et de Patrick Fiori. Pour cette 4ème édition de The Voice, la douce Jenifer revient aux côtés de Florent Pagny, Mika et la nouvelle coach, Zazie."Bluffée par les nouveaux talents" de la nouvelle saison 2015 Confortablement installée dans son fauteuil de coach depuis le début de The Voice, Jenifer retrouve ses marques pour la quatrième fois avec toujours la même ambition : se laisser bercer par la voix de talents qu'elle juge, cette année encore, d'un niveau surprenant.Jenifer est l'icône pop française par excellence. Depuis 10 ans, l'artiste a enchaîné les succès. Depuis février 2012, la chanteuse fait partie des quatre coachs de The Voice : la plus belle voix, nouvelle émission musicale sur TF1.Révélée au cours de la première édition de Star Academy, Jenifer sort un premier album en 2002, comportant des titres de Lionel Florence et de Marc Lavoine. Forte d'un talent et d'une voix exceptionnelle, Jenifer rencontre un succès immédiat avec des titres comme "J'attends l'amour", "Au soleil" et "Donne moi le temps"... L'album dépasse le cap des 1 000 000 de ventes en Europe et reçoit un Platinium Award.

En 2004, Jenifer sort un deuxième album, " plus personnel, plus affirmé et plus rock ", intitulé "Le Passage". C'est l'album de la consécration. "Ma révolution", "C'est de l'or" (composé par Calogero), "Le Souvenir de ce jour" (composé par le groupe Kyo)... L'artiste est récompensée par un MTV Europe Music Awards et deux NRJ Music Awards. En 2007, Jenifer sort l'album "Lunatique"contenant de nombreux tubes, tels "Tourner la page" et "Si c'est une île". L'album en 2010 "Appelle-moi Jen", porté par le titre "Je danse", reçoit le NRJ Music Awards de la chanteuse francophone de l'année, devenant ainsi l'artiste la plus recompensée de l'histoire de la cérémonie. 2012 sort l'album, L'amour et moi et en 2013 : Ma déclaration.Son talent, son parcours et sa sensibilité féminine font d'elle une excellente coach. En 2012 ,le tout nouveau programme The Voice, la plus belle voix, est diffusé sur TF1. Jenifer, l'atout charme de The Voice, amènera Al.Hy jusqu'à la finale.Cette artiste renouvelle son expérience en 2013 pour une saison 2, en tant que coach, toujours à la recherche de LA voix exceptionnelle.Jenifer amènera Olympe jusqu'à la finale de cette saison 2.

“Etre touchée par une voix et emportée par les émotions”

En janvier 2014, Jenifer est ravie de faire partie de la 3ème édition de The Voice, la plus belle voix. Jenifer n'a pas hésité une seule seconde à reprendre son rôle de coach auprès de Garou, Florent Pagny et du tout nouveau coach, Mika. Jenifer emmènera Amir jusqu'à la finale de cette saison 3.Lors de The Voice Kids, Jenifer se voit offrir une nouvelle opportunité, voyons si elle saura la saisir avec des talents plus précoces que jamais !Après The Voice, The Voice Kids

La belle coach de l'aventure The Voice fera bel et bien partie de la déclinaison pour les moins de 16 ans " The Voice Kids " aux côtés de ses amis Garou et Louis Bertignac. Enceinte de son deuxième enfant, Jenifer vit une année 2014 riche et pleine, avec donc un heureux événement prévu à la rentrée, ses premiers pas en tant que comédienne dans le film " les Francis " (avec notamment Medi Sadoun et Thierry Neuvic, qu'elle connaît très bien) mais aussi une très belle saison 3 de The Voice durant laquelle elle a mené son poulain Amir jusqu'à la troisième place.Pour cette première édition de The Voice Kids, Jenifer amena Carla jusqu'à la plus haute marche, This is The Voice Kids !