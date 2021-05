Biographie de Jérémie Beaumont

Le plus jeune fils de la famille Beaumont a rejoint ses parents et sa soeur Frédérique en Bourgogne et a commencé à travailler comme cuisinier dans le restaurant de Nourredine. Il est en couple avec Héléna.

Avec José et Héléna, il décide de s'installer à Lisbonne pour monter sa propre entreprise : une boulangerie - pâtisserie.