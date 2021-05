Biographie de Jérémie

C’est à l’adolescence que Jérémie se découvre une passion pour la musique. Alors qu’il écoute du métal, il commence à chanter. Quelques années plus tard, il intègre un groupe mais l’expérience tourne court. Après cet échec, il préfère mettre de côté la musique et entame alors des études en informatique. Très vite, il s’orientera finalement vers un autre métier: éducateur spécialisé. Bien qu’épanoui dans son travail, le jeune homme ressent un manque et décide, en parallèle, de se remettre à la musique. Il intègre alors un premier groupe aux influences métal / rock puis un second, se produit dans des bars, des festivals mais le groupe finit par se séparer. Aujourd’hui Jérémie rêve de vivre de ses 2 passions. Participer à The Voice est, pour lui, le moyen de retrouver confiance en ses capacités et de se sentir enfin légitime dans la musique.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITION A L'AVEUGLE : « Say You’ll Be There » - Spice Girls

Jérémie VS Julie Morales, qui fera la différence sur « Chanter » (Florent Pagny) ? Jérémie perd cette battle