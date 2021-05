Biographie de Jérémy Charvet

25 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "La lettre" - Renan Luce

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE CAMILLE LELLOUCHE : "Le petit bal perdu" (Bourvil)



Issu d'une famille modeste, Jérémy a toujours voulu percer dans la musique. Afin de vivre sa passion, le jeune homme n'a pas peur d'enchaîner les petits boulots pour s'offrir des cours de chant, de danse et de guitare. Il commence à se faire connaître en enchaînant concerts et prestations dans des émissions de télévision...

Travailleur acharné, il court aussi les castings et son travail finit par aboutir : il devient le personnage principal du conte musical, "Le Soldat Rose". En participant à The Voice, Jérémy veut montrer qu'à force de travail, tout est possible.