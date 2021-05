Biographie de Jérémy

Célibataire depuis 180 jours

Passionné de danse et de voyage Jérémy aime la vie et en profite à fond. C’est un véritable séducteur qui n’arrive pas à s’engager dans une relation stable. Eternel indécis, lorsqu’il est en couple, il a du mal à être fidèle et quand il est seul il n’arrive pas à en profiter.

Cet éternel insatisfait trouvera-t-il un jour un équilibre ?



En savoir plus sur Jérémy





Facebook : Jeremy Maupilet



Twitter : @JeremyMaupilet

Instagram : jeremymaupilet