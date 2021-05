Biographie de Jessanna

Depuis sa plus tendre enfance, Jessanna est bercée par la musique. Sa maman, chanteuse lyrique amatrice, a transmis à ses trois filles cet amour du chant. De nature timide, elle apprend la guitare à l’âge de 9 ans mais joue essentiellement dans sa chambre.



De nature curieuse, Jessanna a, dans un 1er temps, du mal à trouver sa voie et c’est finalement vers des études en biologie qu’elle s’oriente. Au bout d’un an, elle prend conscience qu’elle veut vivre de la musique et décide de s’y consacrer à 100%. Elle monte alors un groupe avec ses deux soeurs avec qui elle joue pendant 4 ans.



Depuis, la jeune femme de 25 ans a intégré une école de Jazz et a quitté son groupe pour continuer seule son chemin dans la musique. Elle travaille actuellement sur un projet « Oh my Deer » avec un ami batteur et camarade de classe.



Déterminée et passionnée, Jessanna a choisi de participer à The Voice car seule sa voix compte. Cette expérience lui permet aussi de faire découvrir son univers au grand public.



TITRE INTERPRETE, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Je ne sais pas » - Zazie

Jessanna a perdu le duel ou face à face contre Luna sur le titre "OPEN SEASON (UNE AUTRE SAISON)" (Josef Salvat) lors des premières battles de la saison 5.

Mais Jessanna a été sauvé par le coach « Zazie » et donc fait partie de cette nouvelle équipe.

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Clément Verzi et Julie Moralles "Radioactive" - talent éliminé