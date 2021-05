Biographie de Jessica Moreno

Jessica Moréno (Garance Teillet)

Petite-fille de Roch Moréno

Fille de Sylvain et Christelle Moréno

Sœur jumelle de Dylan et grande sœur de Betty Moréno

Grosse utilisatrice des réseaux sociaux, Jessica est une starlette en herbe. Grande gueule. Un peu peste sur les bords. A l’inverse de sa petite sœur, elle se surestime. Super-populaire au lycée, très jolie, elle a l’assurance de celle qui ne s’entend jamais dire non. Si elle paraît bimbo, elle en a plus dans la tête que ce qu’on pense. Sa manie de rabaisser les autres, cache en fait un grand manque de confiance en elle ?

SA BACK-STORY





Avec Dylan, ils décident d’organiser une soirée « à l’américaine » pour gagner de l’argent. Ils font payer leurs amis pour être sur la liste des invités. Ils réussissent à récolter une grosse somme. Mais Dylan se fait raquetter l’argent en voulant acheter de l’alcool pas cher. Ils essaient de regagner cet argent en jouant au poker en ligne mais cela ne fonctionne pas. Ils décident alors de prendre un crédit au nom de leur père. Mais Christelle les grille et les punit. Au final, la fête se fait sans eux.





A la rentrée, Betty la suit partout au lycée ce qui l’agace. Elle demande à sa soeur de se trouver des amies et lui lâcher les baskets. Mais quand une vidéo de Betty chantant de la rue fait le buzz, Jessica vient supplier sa soeur de lui faire de la pub pour sa propre chaîne YouTube.





Elle est touchée par la mort de sa prof de maths, Audrey Beltram.





Elle est exaspérée de voir son frère et ses amis complètement accro au jeu de l’ange. Elle trouve ça complètement stupide. Quand son frère se met en danger, elle va le dénoncer à Christelle.





En tirant les cartes à Sylvain, Christelle voit qu’il a une maitresse. Il jure que c’est faux mais elle n’y croit pas. Jessica aide son père à se rabibocher avec sa mère. 71





Jessica se rend compte que ses parents ont des problèmes d’argent. Elle s’en inquiète et décide de les aider en secret. Elle va voir Tristan au Spoon pour lui demander un job malheureusement, il n’a besoin de personne. Finalement, elle décide de vendre aux enchères les affaires de son frère.





Jessica trouve qu’elle a de trop petits seins et veut se les faire refaire. Pour couper court à la conversation, Christelle lui dit qu’elle est d’accord mais que c’est à elle de se débrouiller pour se payer l’opération. Pour gagner de l’argent, Jessica décide de donner des cours de French Kiss au lycée. Sandrine stoppe la petite entreprise de Jessica et l’envoie en colle. En perm, elle découvre que Betty fait les devoirs d’autres élèves sans se faire payer. Jessica lui propose alors d’être son « agent », de négocier pour elle le tarif des devoirs en échange d’un pourcentage. Jessica profite de la naïveté de Betty pour soutirer un plus gros pourcentage. Elle lui fait croire que leurs parents se sont endettés et qu’elle leur donne de l’argent. Betty le découvre et décide de virer Jessica et d’engager Dylan à sa place. Betty prend de l’assurance et se la joue bad-ass avec Dylan. Des élèves s’en prennent à eux. Heureusement, Jessica est là pour les défendre. Sandrine finit par tout découvrir et prévient Christelle et Sylvain.





Baptiste comprend qu’elle lui a menti au sujet de son milieu social quand il comprend que Sylvain est son père. Jessica nie s’être intéressée à lui pour son argent, elle a vraiment eu un crush pour lui, mais Baptiste ne veut rien savoir. Elle est ensuite contrainte de s’excuser auprès de sa famille, car tous sont vexés qu’elle ait eu honte d’eux. Elle est ravie quand Baptiste accepte de se réconcilier avec elle, mais s’énerve quand elle apprend que Sylvain a intercédé auprès de lui.





Jessica aide Betty à se pomponner pour séduire Maxime.





Elle ne croit pas une seconde que son frère soit surdoué. Pour elle il s’en sert pour manipuler tout le monde. Sur les conseils de Bart, elle convainc alors ses parents de lui faire passer un test de QI. Mais Dylan dépense l’argent du psy dans un gadget, ce qui permet à Jessica de le faire chanter.





Elle prépare le diner du réveillon avec Dylan et Baptiste.





Jessica pense que Baptiste ne veut pas qu’elle vienne chez lui, car il a honte d’elle. Peinée, elle en touche un mot à sa mère qui s’empresse d’aller voir Robin, le père de Baptiste, pour lui dire que son fils devrait mieux se conduire avec sa fille. Mais entretemps, Jessica a accepté les excuses de Baptiste qui lui a avoué qu’il agissait de cette manière car il avait honte du côté coincé de ses parents. Jessica est donc dégoûtée lorsqu’elle apprend le coup d’éclat de sa mère. Et son énervement redouble quand Christelle lui annonce qu’elle a invité la famille de Baptiste à diner pour faire connaissance. Pour elle, sa mère nuit à sa relation amoureuse, même si ses actions partent d’un bon sentiment.





Avec Dylan, ils n’osent pas demander de l’argent à leurs parents pour payer leur voyage scolaire à Rome, car leurs finances sont au plus bas. Or les frais ont déjà été avancés et leur billet ne peuvent pas être annulés sans annuler ceux des autres élèves. Ils essayent donc de se faire priver de voyage par Madame Nabel sans succès. La prof finit par trouver un sponsor pour le voyage mais la classe devra organiser une exposition géante en contrepartie.





Voyant son frère galérer avec les filles, elle le coach sur un site de rencontres, ce qui lui permet de commencer à discuter avec une certaine Eva.





Lorsque Jérôme, le nouveau proviseur arrive au lycée, Jessica est sous le charme : c’est une bombe ! Elle prévoie de le draguer dans les plus brefs délais et lui demande un rendez-vous pour discuter de son avenir, non sans arrière-pensées. Elle est donc dégoûtée lorsque c’est Sandrine qui la reçoit à la place du proviseur. Elle annonce ensuite au proviseur qu’elle a décidé de se lancer dans l’événementiel et lui propose d’organiser la semaine du romantisme au lycée, mais il n’adhère pas à son thème.





Jessica se fait agresser verbalement par Mathias au sujet de sa tenue vestimentaire qu’il juge trop osée. Elle est très en colère quand elle découvre que Baptiste partage pratiquement l’avis de Mathias. Mathias qui a été puni suite à ces insultes, se montre violent envers elle et lui jure qu’il lui fera payer. Plus tard dans la journée, elle est retrouvée sanglotant et prostrée : elle a été agressée...





Jessica reste d’abord silencieuse sur l’identité de son agresseur et fait croire qu’on lui a volé son portable. Elle est très affectée par ce qui lui est arrivé : elle pleure, se referme. Elle finit par avouer la vérité à Dylan : elle s’est fait agressée sexuellement mais refuse de lui donner plus de détails.





Elle se met à recevoir des SMS salaces de son agresseur, dont un message qui la dissuade de parler à la police. Mais Dylan craque et parle de ce qu’elle a subi à ses parents, alors qu’elle voulait garder ça pour elle. A la suite d’une crise de panique, Jessica est conduite à l’hôpital, puis se fait violemment interpeler par Mathias qui lui reproche les soupçons qui pèsent sur lui. Jessica l’accuse un temps avant que l’alibi de l’ado soit confirmé. Son mensonge nuit à sa relation avec Baptiste qui ne comprend pas pourquoi elle a agi de la sorte. Lucie, persuadée que Jessica a bien subi une agression sexuelle réussit à la faire avouer : c’est Jérôme, le proviseur qui l’a agressée.





Jessica accepte les excuses de Baptiste qui lui apporte son soutien. A présent, Jessica doit se défendre contre les accusations de Jérôme qui affirme à tort qu’elle lui a envoyé des photos d’elle dénudée. Jessica envoie alors un tweet assassin au sujet du proviseur qui suscite des avis partagés. Jérôme porte plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. Quand Jessica comprend que Jérôme a fait croire à Baptiste qu’elle lui avait envoyé des photos d’elle dénudée, elle fait un scandale dans le bureau du proviseur. Elle est donc trainée en conseil de discipline et exclue définitivement du lycée. Jessica est effondrée par ce verdict, elle a l’impression d’avoir tout perdu malgré le soutien de ses amies. Elle finit par faire une tentative de suicide aux médicaments et se fait hospitaliser. De retour à la maison, elle n’a plus goût à rien, même si tous redoublent d’attention à son égard, notamment Baptiste qui souhaite la reconquérir. Pour s’en sortir, Jessica accepte de participer à un groupe de paroles dirigé par Leila.





Lorsque Dylan est conduit dans un établissement pénitentiaire après avoir agressé Jérôme, Jessica accepte de revenir sur ses accusations pour que le proviseur retire sa plainte contre son frère. Dylan est donc libéré. Jessica, équipée d’un micro, réussit à faire perdre le contrôle à Jérôme qui la plaque contre le mur en faisant allusion à leur « dernière fois ». Elle a donc une preuve contre lui, ce qui permet à la police de l’arrêter. Un reportage fait par Anna au sujet du proviseur donne à Jessica l’envie de devenir journaliste. Désormais, Jessica ne se sent plus coupable, justice a été faite. Baptiste lui annonce qu’il part vivre à Londres avec sa mère, Jessica le rassure à ce sujet.