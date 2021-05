Biographie de Jessie Lee

Jessie Lee grandit dans un univers teinté de blues et de rock, grâce à son papa musicien. Dès l’âge de 6 ans, elle s’initie à la guitare acoustique et prend des cours auprès de plusieurs professeurs. Progressivement, elle s’oriente vers la guitare électrique et s’accompagne au chant. Très vite, entre 11 et 15 ans, elle se produit sur scène et enregistre 3 albums de reprises blues / rock avec des musiciens professionnels. A tout juste 18 ans, la jeune femme intègre une école de musique. Bien que diplômée, cette travailleuse acharnée décide de continuer une 2ème année et devient par la suite professeur de chant et de guitare dans cette même école. Aujourd’hui, Jessie vit de sa passion. Elle est chanteuse et musicienne dans différentes formations aux influences variées et continue de donner des cours. En participant à The Voice, elle souhaite faire partager son univers au plus grand nombre.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Move Over » - Janis Joplin

Titre interprété lors des battles face à Oma Jali "Walk this way" (Aerosmith & Run DMC)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Anahy et Ana Ka "I Just Want to Make Love to You" (Etta James) - talent éliminé