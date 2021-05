Biographie de JJ

JJ - 24 ans de Montluçon (03)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Baby I'm Yours" - Breakbot



La musique est arrivée très tôt dans la vie de JJ. C’est en regardant le film « Les Blues Brothers » avec ses parents qu’il a tout de suite eu envie de chanter. En parfait autodidacte, le jeune homme reproduit ce qu’il entend et apprend

également la guitare.

Pour ce grand timide, la musique lui permet de se libérer et de s’ouvrir aux autres. Sur scène, JJ est une autre personne,

il laisse sortir « une certaine folie ».

Cependant le jeune homme est pragmatique. Il sait que le milieu musical est aléatoire et il préfère garder la musique comme une passion en parallèle de ses études.

Aujourd’hui diplômé en politique et gestion de la culture, JJ se sent prêt à faire un choix. The Voice est l’occasion pourlui, d’ouvrir une porte vers une nouvelle route.









The Sugazz VS JJ - « Fiche le camp Jack » (Richard Anthony) – (Saison 6) --> éliminé aux battles par son coach Mika