Biographie de Joachim Dulac

JOACHIM DULAC (Yannick Soulier)

43 ANS









SA FAMILLE Père biologique de Lucas Lazzari.

Ex de Sandrine Lazzari.



SA CARACTERISATION

Un peu looser, il n’a jamais rien fait de sa vie.

Pas très fiable, il est resté ado.

Il a du charme et répondant.

Grand romantique, il aimerait trouver l’amour.



SA BACK-STORY

Il est sorti avec Sandrine par le passé puis elle l’a quitté subitement sans lui dire qu’elle était enceinte de Lucas.



Joachim a appris qu’il avait un fils : Lucas. Sans lui dire qui il est, il se rapproche de lui et apprend à le connaître. Il fait chanter Sandrine, pour ne pas révéler qu’il est le père de Lucas à Laurence. Il donne un alibi à Lucas pour le soir du meurtre d’Audrey, il fait croire qu’ils étaient ensemble. Lorsque la police découvre qu’il a menti, Karim et Lucie l’arrêtent. Joachim aide Lucas à séduire Sara.



Joachim est tombé amoureux de Lili. Lorsqu’elle est sur le point de partir, il demande de rester et lui propose de faire un trek à la montagne. Elle est d’accord et rajoute même que Lucas devrait venir. Il est très inquiet lorsqu’il s’aperçoit que Lili a enlevé Lucas et Sara. Joachim veut trouver du travail pour se montrer responsable aux yeux de son fils. Il va voir Lou qui lui demande d’enquêter pour elle.



Joachim confie à Christophe son envie de rencontrer une femme pour mettre fin à son célibat. Il a un rendez-vous avec Céline, une cliente qu’il a rencontrée avec Christophe au cabinet. Cela se passe bien mais Joachim déchante quand Céline lui annonce qu’il s’emballe un peu trop vite à son goût et qu’elle préfèrerait profiter de la vie. Puis il tombe des nues lorsqu’elle lui précise qu’elle ne veut pas être la femme d’un seul homme et qu’elle fréquente également Christophe. Il annonce alors à Christophe qu’ils sortent avec la même femme. Christophe tombe des nues également. Ils décident alors de proposer à Céline de faire un choix mais celle-ci refuse d’être exclusive. Ils prennent alors la décision de ne jamais la revoir.