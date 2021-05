Biographie de Jody Jody

Depuis toute petite, Jody Jody est passionnée par la musique anglo-saxonne. Très inspirée par des artistes tels que les Black Keys, Janis Joplin ou Aretha Franklin, elle quitte la France à 18 ans pour se rapprocher de ses origines musicales et s’installe à Manchester. Jody Jody se consacre alors pleinement à la musique et se produit tous les soirs dans les pubs et les scènes ouvertes de la ville. De nature très timide, la jeune femme réussit à se dévoiler et à s’épanouir grâce à la langue de Shakespeare.





Auditions à l’aveugle :

Heavy cross - Gossip