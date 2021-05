Biographie de Johan

Johan, 11 ans, rejoint l'équipe de Jenifer grâce à son interprétation "Someone like you" d'Adèle.

Dans la famille de Johan, la musique est très présente : son père joue de la guitare, sa mère chante et sa grand-mère joue du piano. A l’âge de 7 ans, il entre au conservatoire pour faire de la danse classique et intégrer la chorale.

Au bout de 2 ans, il déménage à la campagne et doit quitter le conservatoire. Johan continue néanmoins de chanter : « Je ne peux pas passer une journée sans pousser une note ».

Aujourd’hui, Johan participe à l’aventure The Voice Kids pour goûter au plaisir de la scène mais également pour rendre sa famille fière de lui.