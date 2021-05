Biographie de Johanna Serrano

17 ans - Flize (08)



TITRE CHANTÉ : "The Sound of Silence" - Simon & Garfunkel

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE THEO ROAD : "Time After Time" (Cyndy Lauper)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Les Feuilles Mortes" (Yves Montand)



C'est à l'âge de 11 ans que Johanna découvre pour la première fois un studio d'enregistrement.

Chez elle, la musique est véritablement une histoire de famille. Portée et soutenue par ses proches, elle commence à se produire lors de premières parties devant des milliers de personnes.

Des concours de chant aux stages dans des académies musicales, elle ne cesse de se perfectionner. Cette production musicale familiale perdure encore : Johanna compose, sa mère écrit ses textes et son beaupère fait les arrangements.



Aujourd'hui pourtant, elle aimerait pouvoir voler de ses propres ailes. Elle espère grâce à The Voice pouvoir continuer, seule, son chemin dans la musique.