Biographie de Jordan

Jordan, 25 ans « En amour je n’ai plus rien à donner »

Jordan est célibataire depuis 54 jours. Aujourd’hui il est à bout, pour lui l’amour est un « vrai parcours du combattant ». Jordan aimerait se mettre en couple et pouvoir s’épanouir et non plus souffrir. Il espère que Lucie va lui redonner goût en l’amour.

Précédentes aventure : Les Chtis, Les Anges