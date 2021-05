Biographie de Jordan Mouillerac

Jordan Mouillerac a démarré avec la danse sportive latine et standard dès l'âge de 12 ans. De compétition en compétition, il parcourt la France et l’Europe et s’entraîne assidument. Finaliste du championnat de France "10 danses" en 2013, il devient Champion de France de salsa en 2013 et en 2017. Il a aussi participé aux Jeux mondiaux de la danse en 2013. En 2017, il est 7ème mondial en danse salsa !

En saison 8 de "Danse avec les Stars", il a eu pour partenaire Hapsatou Sy.