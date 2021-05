Biographie de Jorge Sabelico

C’est à l’âge de 12 ans que Jorge Sabelico se prend de passion pour la musique. Chez ses grands-parents, il apprend, en parfait autodidacte, à jouer de la guitare et se met en même temps à chanter sur un titre de Deep Purple «Smoke On The Water». Bien que le jeune homme mène aujourd’hui une vie musicale à Barcelone, rythmée par un mélange de Rock & Blues, il lui est difficile de ne vivre que de sa passion. Sa tante, persuadée de son talent, décide de lui donner un coup de pouce et l’inscrit au casting de The Voice. Jorge se ravit de participer aux Auditions à l’Aveugle, qu’il considère comme un possible tremplin dans sa vie de musicien.









Auditions à l'aveugle :

"Personal Jesus" - Depeche Mode