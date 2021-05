Biographie de José

Après une énième rupture brutale avec Bénédicte, José avait trouvé du réconfort auprès d'Ingrid. Motivé par son projet de rebâtir une vieille bâtisse, José est à l'origine de l'idée d'ouvrir une maison d'hôte avec toute la bande. Après avoir couru de nombreux jupons, il réalise enfin que Béné et la femme de sa vie et décide de l'épouser. Tous les deux filent le parfait amour jusqu'à ce que José se fasse tirer dessus par les dealers de Chloé. Il subit une greffe de rein mais a frôlé la mort. Plus unis que jamais, José et Béné envisagent maintenant un avenir radieux. Cependant le mariage ne va pas durer longtemps. José va surprendre Béné d’être infidèle. Il ne s’en remettra pas à tel point qu’il a eu un accident de voiture. Remis de ses blessures, Il décide de se réfugier à Love Island afin de ne plus revoir Béné. Nicolas lui fait retrouver la raison mais le divorce reste inévitable. Par la suite, il découvre qu’il a eu un fils avec Cathy : Julien. Il a du mal à réaliser qu’il est père. Cependant, il apprend que Julien est homosexuel, ce qu’il a du mal à accepter.