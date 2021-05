Biographie de Joseph

Joseph, 14 ans, rejoint l'équipe de Louis Bertignac en interprétant la chanson "Video games" de Lana Del Rey.

Joseph est entré au conservatoire de musique à l’âge de 6 ans pour étudier le solfège. Multi-instrumentiste, il joue de la guitare, du piano, de la basse et du cajon.

Ce n’est seulement qu’à 12 ans qu’il commence à chanter. Pour ce grand timide, la musique a été un moyen de se libérer et d’avoir confiance en lui. L’aventure The Voice Kids représente une chance de progresser en chant et de se confronter à l’avis de professionnels.

Cette aventure est pour lui très importante : « J’avais le choix entre un voyage familial à New York ou passer les Auditions à l’Aveugle. Mon choix n’a pas été compliqué à faire ».