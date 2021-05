Biographie de Josiane

Cette jeune Canadienne baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance, grâce à son papa, musicien et chanteur.



Dès l’âge de 4 ans, alors que son père se produit sur scène, Josiane attrape le micro et commence à chanter. Depuis, père et fille partagent cette passion et font régulièrement des spectacles dans leur petite ville.

Josiane traverse aujourd’hui l’Atlantique pour vivre « une aventure incroyable » et rendre fier son papa, qui l’a toujours encouragé.

Elle a choisi d’interpréter « Ave Maria » sur la scène de The Voice Kids, afin de démontrer les différentes facettes de sa voix.



Equipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Ave Maria" (Franz Schubert)

Titre interprété lors des battles face à Romane et Lynn : "Où je vais" (Amel Bent)



Lynn remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Josiane.