Biographie de Joy Esther

Depuis son plus jeune âge, Joy Esther possède une âme d’artiste et de sportive, puisqu’elle pratiquait en parallèle, le théâtre, le chant, le football, l’athlétisme et le judo. Rien que ça. C’est finalement pour le théâtre que la jeune fille a un coup de cœur puisqu’elle intègre le Cours Florent pour suivre une formation de trois ans. Après ses études, Joy Esther est rapidement remarquée. Elle obtient des rôles à la télévision notamment dans la série Une femme d’honneur et le téléfilm Mission protection rapprochée. Mais la comédienne n’abandonne pas ses premières passions pour autant puisqu’elle tente le casting de la deuxième saison de la Star Academy. Elle réussira à percer dans la chanson. En 2003, elle obtient un des rôles principaux dans la comédie musicale Belles belles belles. Et sa performance est un succès puisqu’elle remplace ensuite Cécilia Cara à la tête du show Roméo et Juliette. Ces expériences permettent à Joy Esther de se faire une place à la télévision avec quelques apparitions dans diverses fictions. Depuis 2012, elle incarne Chloé dans Nos Chers Voisins, la sitcom quotidienne de TF1. Avec « Danse avec les stars », Joy Esther se lance un nouveau défi, elle pourra compter sur l’aide de son compagnon, Andréa Condorelli, qui est lui-même danseur.