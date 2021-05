Biographie de Jules Couturier

Jules Couturier - 28 ans de Londres (Angleterre)



Titre Interprété "Digital Love" - Daft Punk





C’est tout petit que Jules commence la musique. Avec un grand père luthier, il est initié à toutes sortes d’instruments: le violon, le piano pour finalement se prendre de passion pour la guitare, qu’il ne quitte plus aujourd’hui.

Gardant les pieds sur terre, il suit des études de commerce international. Pour lui, la musique n’est qu’un passe-temps avec les copains.



C’est en 2013 que Jules aura le déclic : il est invité à jouer au mariage d’un ami et il comprend enfin que sa place est sur scène. Il décide alors de s’envoler pour Londres, berceau de la musique éclectique.



Depuis deux ans, Jules est chanteur-guitariste à Londres et c’est sur la scène de The Voice qu’il décide de faire son grand retour en France. En participant aux Auditions à l’Aveugle, il confirme son choix de carrière et vient se confronter à une grande scène.





Pour les battles, Nicola Cavallaro et Jules Couturier reprennent « Too Close » d’Alex Clare. Nicola se qualifie pour l'épreuve ultime. C'est la fin de l'aventure The Voice pour Jules Couturier.