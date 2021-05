Biographie de Julia Paul

Julia PAUL - 23 ans de Nouméa (Nouvelle Calédonie)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "Jacques a dit" - Christophe Willem





Originaire de Nouvelle Calédonie, Julia commence la guitare et le chant, seule dans sa chambre, dès l’âge de 8 ans. Quelques années plus tard, elle fait partie d’un groupe dans lequel elle est guitariste mais lorsqu’un jour, le chanteur ne vient pas, elle le remplace au pied levé. Elle restera 5 ans dans ce groupe avant de continuer seule.



Après avoir obtenu son bac, elle quitte son île natale pour Paris pour se lancer dans des études d’ingénieur. Au bout de quelques mois, la jeune fille a le mal du pays et retourne à Nouméa. De nature timide, elle devient alors animatrice radio. Cette expérience lui permet de surmonter sa peur de la scène et depuis, Julia a monté un nouveau groupe avec lequel elle se produit en Nouvelle Calédonie.



Si aujourd’hui, Julia gagne sa vie grâce à sa voix à la radio, elle rêve de devenir chanteuse.



En participant à The Voice, la jeune fille revient en France pour se confronter à l’avis de professionnels et prouver que l’on peut réaliser ses rêves.



Julia Paul VS Audrey - « Rolling In the Deep » (Adele) --> Julia volée aux battles par...Florent Pagny !



Nathalia, Marianne Aya Omac et Julia Paul chantent pour leur place aux Grands Shows en Direct. C'est Julia Paul qui ira aux lives.

Direct 1 du 20 mai 2017 : Julia Paul interprète en direct un titre de Francis Cabrel, « L’Encre de tes yeux ». Elle sera éliminée à l'issue de l'émission.