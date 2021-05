Biographie de Julianna

Issue de la communauté des gens du voyage, Julianna a grandi entourée de chanteurs. Au lycée, elle choisit l’option musique qui lui permet de s’ouvrir à différents styles musicaux, notamment le Jazz pour lequel elle se passionne. Bien que très respectueuse de ses traditions, cette jeune fille de 18 ans ne veut pas être cataloguée et veut dépoussiérer l’image de «la gitane qui ne fait que du Flamenco». Sur la scène de « The Voice », c’est donc sa voix et son propre univers musical que Julianna est venue défendre. Elle interprète «Crazy» de Gnarls Barkley, dans une version Jazzy.





Auditions à l’aveugle :

Crazy – Gnarls Barkley