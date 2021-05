Biographie de Julie Gonzalez

26 ans - Meyzieu (69)



TITRE CHANTÉ : "On the Radio" - Donna Summer



Julie grandit à Lyon, où elle se découvre, très tôt, une passion pour le chant. Soutenue par ses proches, elle remporte, haut la main, de nombreux concours de chant.

À 15 ans, elle quitte l'école pour se consacrer uniquement à la musique. En 2004, Julie remporte " Le Carré d'Or ", concours qui la sacre plus belle voix de Lyon et enchaîne les passages en radio et les premières parties d'artistes.

Elle enregistre son premier single en 2006, qui lui permet de parcourir les scènes de France.



Aujourd'hui, la jeune femme attend encore le coup de pouce qui fera décoller sa carrière comme elle le souhaite. Pour Julie, The Voice, est l'expérience qui lui permettra peut-être de changer définitivement sa vie.