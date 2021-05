Biographie de Julie

39 ans, Pyrénées Orientales (66), Assistante dentaire,

En participant à Koh Lanta Julie a réalisé un de ses plus grands rêves ! Elle s’est découverte, et ne pensait pas en apprendre autant sur ses capacités physiques mais aussi mentales : l’aventure l’a révélée ! Depuis Koh-Lanta elle n’est plus la même !

C’est une Julie moins naïve et plus motivée que jamais qui revient ! Elle veut aller au bout de ses rêves, attention la voilà !

Julie éliminée immédiatement par les Jaunes au premier jeu d'immunité de la saison.

Duel sur l'île de l'Exil contre Chantal, éliminée au conseil de l'EM1 - Julie remporte le duel contre Chantal

Julie affrontera Raphaële, éliminée au conseil à l'épisode 2, au prochain duel.

Julie perd le 2è duel de la saison contre Raphaële et quitte définitivement l'aventure.



Son parcours précédent :



38 ans - Pyrénées orientales (66) - Koh Lanta l’Ile au Trésor 2016, Eliminée au 32ème jour

Julie est une princesse aux rêves de petite fille !

Adepte des contes de fées, la pétillante Julie vit dans un monde aux antipodes des difficultés de l’aventure Koh-Lanta.

Mais elle rêve de mener une vie à la Robinson Crusoé !

Sa fraîcheur et son enthousiasme sans limite lui permettront de se surpasser.