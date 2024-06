Julie, 37 ans,

Artisan taxi, Nièvre (58)



Taxi et fière de l’être, Julie est aussi bienveillante avec ses clients qu’intransigeante avec ses employés.

Les épreuves de la vie ont forgé sa personnalité de battante et sa volonté d’être indépendante. Pour Julie rien ne vaut le travail, tout se mérite, c’est ce qu’elle inculque à ses enfants.

Elle vient pour prouver que les efforts sont toujours récompensés, et récupérer les "100 patates" comme elle dit !