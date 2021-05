Biographie de Julie Moralles

Née dans une famille de cirque, Julie a le goût de la scène depuis son plus jeune âge. Pendant plusieurs années, elle se consacre à cette tradition familiale, se perfectionnant à la technique du mât chinois dans des écoles professionnelles et se produisant en France et en Angleterre.



Seulement en parallèle de cette vie circassienne, Julie nourrit une autre passion: le chant. Il y 2 ans, elle décide donc de mettre de côté le cirque et de se consacrer uniquement à la musique. Elle intègre alors une école de Jazz à Tours où elle fait la rencontre d’un batteur qui lui propose de rejoindre son projet « Doclap » et avec qui elle tourne encore régulièrement aujourd’hui.



Pour la jeune femme de 27 ans, il est temps d’être fixée sur son avenir. Elle se présente à The Voice pour savoir si elle doit continuer dans la musique ou retourner dans le cirque familial.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Enjoy The Silence » - Depeche Mode

Titre interprété lors des battles face à Khady "Only Girl"

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Clément Verzi et Jessanna "Instant crush"Daft Punk - talent éliminé