Biographie de julie taton

Julie Taton commence ses études de communication à Namur. A 18 ans, elle est repérée pour participer au concours de Miss Belgique 2003 qu’elle remporte. Après une année riche en représentations, en voyages et en concours internationaux, elle intègre à 19 ans RTL TVI en Belgique. Elle commence en tant speakerine et poursuit en animant des chroniques et des jeux d’été en direct. M6 lui propose le Morning Cafe qu’elle présente pendant une saison. Julie Taton enchaine avec une matinale en direct sur Radio contact en Belgique.



En 2009, Julie Taton présente la version belge de L’Amour est dans le pré et Le Grand quizz des Belges tout en étant au théâtre. En 2011, elle présente Belgium’s got talent ( l’équivalent de la France a un incroyable talent ) puis Coup de foudre au prochain village et Splash sur TF1. Depuis Julie Taton est ambassadrice pour la Croix Rouge en Belgique et marraine de Think Pink, une association conte le cancer du sein.