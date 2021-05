Biographie de Julien Arnaud

Diplômé de l'Institut Pratique de Journalisme, Julien Arnaud fait quelques stages en presse écrite, au Télégramme de Brest et au Parisien notamment, avant d'intégrer, en 1997, LCI, La Chaîne Info comme Rédacteur - Commentateur.

En 1999, il commence la présentation de journaux, d'émissions spéciales et assure les remplacements de matinales et de débats tels que "Ferry - Julliard" et "100% politique".



Dès septembre 2005, il est aux commandes de sa propre tranche "LCI Matin week-end" aux côtés de Marianne Kottenhoff.



Depuis l'été 2006, il y présente l'émission quotidienne "Question d'actu". De l'été 2006 à fin juin 2012, il est le joker de Claire Chazal à la présentation des JT du week-end sur TF1. Depuis l'été 2012, il est le présentateur remplaçant des JT de la semaine, du lundi au jeudi, lorsque Gilles Bouleau est absent.



Sur TF1, Julien Arnaud a co-présenté également le magazine quotidien "10 H le mag" , dès novembre 2008, en direct avec Sandrine Quétier.

Le petit mot de Julien : "Un journal, c'est la vie. Un corps en mouvement. Le présenter, c'est avoir l'impression de chevaucher la planète qui tourne ! De sentir son pouls qui bat, en direct. Les dépêches qui tombent, les reportages qui arrivent au dernier moment : tout cela fait couler des flots d'adrénaline dans votre sang. Le stress se transforme en énergie. C'est une sensation unique."