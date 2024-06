À ne pas confondre avec Julien Arnaud, joker de Gilles Bouleau aux journaux de 20 heures de TF1, Julien Arnaud, journaliste et éditorialiste au service politique du groupe, intervient une fois par semaine non pas pour parler de politique, mais pour proposer des éclairages sur le patrimoine et l’histoire dans Bonjour ! La Matinale TF1.