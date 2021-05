Biographie de Julien Bert

JULIEN BERT - 25 ANS - St Etienne



Son parcours : IDV3 + LES VACANCES DES ANGES + ANGES 10



Sa personnalité :

Julien est un véritable électron libre. Trublion et hyperactif, le beau blond au charme ravageur, aime taquiner et faire les 400 coups. Bon vivant et toujours de bonne humeur, Julien adore amuser la galerie mais par dessus tout, séduire les filles! Prédateur dans l’âme depuis sa plus tendre enfance, cet ancien footeux ne se fixe aucune limite dans la vie.



Son parcours amoureux :

Célibataire depuis un an, après une histoire tumultueuse avec Aurélie, Julien a décidé de reprendre les rails d’une vie saine et équilibrée. Même si il reste le séducteur insatiable qu’il a toujours été, il est temps pour lui de trouver celle qui saura le dompter. Romantique et sensible en amour, Julien aimerait revivre une belle histoire.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Séducteur professionnel, Julien ne se cache pas ne savoir résister au charmes des femmes. Mais à 25 ans, l’accumulation des conquêtes ne satisfait plus le jeune homme. Il met donc Lucie au défi de calmer ses ardeurs et de l’aider à lui trouver la femme qui le fera changer.